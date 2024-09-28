روسيا نددت باغتيال إسرائيل للسيد نصر الله

نددت روسيا باغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وفق وزارة الخارجية الروسية.



ودعت إسرائيل إلى وقف الأعمال القتالية في لبنان.



وقالت الوزارة في بيان "هذا الفعل العنيف ينذر بعواقب وخيمة أشد وطأة على لبنان والشرق الأوسط بأكمله".