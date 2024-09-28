الديمقراطي معزيًا بنصرالله: عزاؤنا بتحقيق وصيته وإكمال مسيرته

عزى الحزب الديمقراطي اللبناني "الإخوة في المقاومة الإسلامية في حزب الله قيادة وعناصر وحزبيين ومناصرين وجميع الحلفاء في محور المقاومة في لبنان والخارج، وعائلة الشهيد الكبير سماحة السيد حسن نصرالله، رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته إلى جانب رفاقه الشهداء، باستشهاده على أيدي العدو الغادر والغاشم، الذي تخطى بإجرامه إجرام الكون مجتمعًا".



وأكد الحزب في بيان صادر عن مديرية الإعلام أن "اللحظة الحرجة والحسّاسة هذه تتطلب منا أعلى درجات الوعي والتهدئة والوقوف في لحظة تأملٍ وصبرٍ إلى جانب إخوتنا في المقاومة، كما تتطلب منا تعزيز الوحدة الداخلية والإستقرار الداخلي تزامنًا مع العدوان الصهيوني المتواصل على المناطق اللبنانية كافة، من دون التفريق بين لبناني وآخر، أو بين مدني وعسكري، أو بين طفل وامرأة ومسن".



وختم البيان معتبرًا أن "عزاءنا الحقيقي هو بتحقيق وصيته وبإكمال مسيرته، وبالعمل والتضحية والجهاد صونًا لقضيته الأسمى، القضية الفلسطينية، وبالإلتفاف حول قيادة حزب الله، والصمود في نهجنا... نهج المقاومة ودحر المحتل عن أرضنا، حيث النصر حليفنا بإذن الله".