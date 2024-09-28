ميقاتي: لنجدد وحدتنا بانتخاب رئيس للجمهورية فننقذ وطننا لأنّ الخطر يهددنا ولا يميز بين طائفة

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ تضامن اللبنانيين اليوم، هو أقوى رد على العدوان الاسرائيليّ.



وأعلن أنّ الحكومة تعمل ما في وسعها لمواجهة الحرب الاسرائيلية.



وقال، في مؤتمر صحافيّ: "لامست من أصدقاء لبنان دعمًا مطلقًا لنا لكن شريعة الغاب جعلت من العدو الاسرائيليّ ينجح في إفشال كل المساعي لوقف اطلاق النار ولعلّ ما حصل امس خير دليل على حقيقة اهدافه."



وطالب مجددًا بوقف العدوان الإسرائيليّ وتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات صلة.



ولفت إلى أنّ نزوح اللبنانيين بلغ حدًا فاق التوقعات "وسنتخذ سلسلة تدابير تسهل احتضانهم بكرامتهم".



وقال: "لنجدد وحدتنا بانتخاب رئيس للجمهورية فننقذ وطننا والخطر يهددنا ولا يميز بين طائفة أو أخرى ونجدد التأكيد على دور الجيش والقوى الأمنية في حماية وطننا."