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وزيرة الخارجية الألمانية: ألمانيا تواصل جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

أخبار لبنان
2024-09-28 | 12:54
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وزيرة الخارجية الألمانية: ألمانيا تواصل جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
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وزيرة الخارجية الألمانية: ألمانيا تواصل جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

تواصل ألمانيا جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لهيئة البث المحلية(إيه.آر.دي).

وقالت إنّ الوضع في المنطقة "خطير للغاية".
 
ونُقل عن بيربوك قولها: "هناك خطر بأن تنزلق هذه المنطقة بأكملها إلى دوامة العنف المطلقة".

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