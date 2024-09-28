"الاعتدال الوطنيّ" عزى "حزب الله" وتمنى من الجميع الترفع عن الحساسيات

عزى تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان، "حزب الله ونوابه وقيادييه وعائلة الشهيد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وكل عوائل الشهداء الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي واللبنانيين كافة، آملين أن يكون هذا الاستشهاد وما سبقه ولحقه مدخلاً لإعادة اللحمة الوطنية بين جميع شرائح المجتمع في هذه الظروف العصيبة التي تصيب لبنان".



وقال: "في خضم العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان ومناطقه كافة، انضم اليوم إلى قافلة الشهداء امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله رحمه الله".



وأضاف: "في هذا الاطار يتقدم اعضاء تكتل الاعتدال الوطني من وتمنى التكتل من جميع القوى السياسية والقئات الشعبية الترفع عن الحساسيات وتحصين الوحدة الوطنية في هذه المرحلة بالذات والوقوف صفًا واحدًا مع الحكومة والمجلس النيابي لتجاوز مرحلة العدوان وتكثيف العمل والاتصالات للوصول إلى وقف سريع لإطلاق النار".



