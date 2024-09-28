بايدن: قتل إسرائيل السيد نصر الله إجراء عادل بالنظر للعديد من ضحايانا

وصف الرئيس الأميركيّ جو بايدن قتل إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه "إجراء عادل" بالنظر للعديد من ضحاياه.



وقال إن الولايات المتحدة تدعم تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المدعومة من إيران.



وأعلن بايدن أنّه وجه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط لردع العدوان والحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.



وقال إن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى تهدئة الصراعات الجارية في غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية.