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مكاري: الحكومة مسؤولة عن النازحين اللبنانيين ومراكز الايواء ومعروف من لا يريد وقفًا لاطلاق النار

أخبار لبنان
2024-09-28 | 14:44
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مكاري: الحكومة مسؤولة عن النازحين اللبنانيين ومراكز الايواء ومعروف من لا يريد وقفًا لاطلاق النار
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مكاري: الحكومة مسؤولة عن النازحين اللبنانيين ومراكز الايواء ومعروف من لا يريد وقفًا لاطلاق النار

أكّد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري أنّ الحكومة اللبنانية مسؤولة عن النازحين اللبنانيين ومراكز الايواء.

وشدّد على أنّها تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الامنية على حفظ كرامتهم وتأمين حاجاتهم.

وأعلن أنّه سيكون هناك اجتماع لخلية الأزمة الأحد، يتضمن شرحًا عن عدد النازحين وتقسيم مراكز الايواء.

وأعلن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

وقال: "معروف من يريد وقفًا لاطلاق النار ومن لا يريد والجهود الديبلوماسية لوقف اطلاق النار مستمرة."

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