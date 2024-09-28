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نتانياهو: اغتيال نصرالله يسرّع إعادة الرهائن في غزة
أخبار لبنان
2024-09-28 | 15:20
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نتانياهو: اغتيال نصرالله يسرّع إعادة الرهائن في غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، سيسرّع إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وقال نتانياهو في فيديو إنّ تصفيته تعزّز فرص عودة أسرانا في الجنوب.
وأضاف: "كلما رأى زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار أنّ حزب الله لن يأتي لمساعدته بعد الآن، زادت فرص إعادة أسرانا."
وشدّد على أن إسرائيل مصمّمة على مواصلة ضرب أعدائها.
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