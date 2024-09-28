لامي خلال اتصال مع ميقاتي: الحل الديبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والإستقرار

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله التشاور في الجهود المبذولة للتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار لوقف إراقة الدماء.



واعتبر الوزير البريطاني ان الحل الديبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار ووقف العمليات العسكرية.