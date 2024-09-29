المطار لا يزال يعمل بشكل عادي ولن يكون امام اغلاق

بعد انتشار شائعات عديدة حول اغلاق المطار، تبين أن لا صحة للمعلومات أن يكون المطار امام اغلاق بل لا يزال يستقبل المغادرين والوافدين لكن بقدرة تشغيلية اقل من السابق، بطبيعة الحال.



ومع توقف عدد كبير من رحلات شركات الطيران ، بقي الثقل الأكبر على الـ MEA التي استحدثت رحلات جديدة الى مصر ولارنكا واسطنبول.