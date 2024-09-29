٨٢ غارة جوية على الضاحية الجنوبية منذ مساء الجمعة حتى منتصف ليل السبت... اليكم كيف توزعت

شهدت الضاحية الجنوبية ٨٢ غارة جوية منذ الثامنة من مساء الجمعة حتى منتصف ليل السبت الأحد، توزعت على الشكل التالي:



* 5 في صحراء الشويفات الأجنحة الخمسة.

* 1 الشويفات مقابل معمل غندور.

* 6 في حي السلم.

* 16 في المريجة والليلكي.

* 8 في الكفاءات.

* 9 في الجاموس.

* 5 في برج البراجنة.

* 5 على أوتستراد السيد هادي.

* 3 في الشياح.

* 8 في السان تريز.

* 1 في الرويس.

* 5 في حي الاميركان.

* 2 في بئر العبد.

* 1 في الكوكودي.

* 1 في تحويطة الغدير .

* 4 في طريق المطار القديم قرب ثانوية الروضة.

* 2 في البركات في محيط المطار.