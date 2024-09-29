الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة ناشد عدم ربط مصير لبنان بأي جماعة أو دولة: الوقت للالتفاف حول الوطن
أخبار لبنان
2024-09-29 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عودة ناشد عدم ربط مصير لبنان بأي جماعة أو دولة: الوقت للالتفاف حول الوطن
اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن اللبناني تأكد ألا أحد إلى جانبه سوى أخيه اللبناني.
ورأى المطران عودة، في عظة الاحد، أن "اللامبالاة أمام وحشية ولا إنسانية ما يجري يدل على أن العالم اختار الإبتعاد عن الله، لكننا نحن متشبثون بخالقنا الذي نؤمن بأنه لن يتركنا يتامى، مهما تخلى عنا القريب والبعيد لأن مصلحتهم تقتضي ذلك".
وأكد "أن الوقت الآن هو وقت التفاف اللبنانيين حول دولتهم، وتسليمها أمر الدفاع عن لبنان، ووقت تحمّل الجميع مسؤوليتهم، ووقت اجتماع النواب، من دون قيد أو شرط، لانتخاب رئيس للبلاد يتسلم زمام الأمور ويرفع الصوت عاليا دفاعا عن لبنان، متوسلا الطرق الدبلوماسية لإيجاد الحل، ويطالب بوقف النار فورا"، مشددا على أن "هذا ما على الجميع السعي من أجل تحقيقه، من دون تباطؤ".
وسأل المطران عودة: "هل يجوز أن يبقى البلد بلا رأس في هذا الوقت؟ هل يجوز عدم انتخاب رئيس لأسباب كيدية أو مصلحية والبلد يمر في أحرج الظروف، وهو بحاجة إلى من يصونه ويمثله ويدافع عن مصالحه ويحمي حقوقه وأبناءه وأرضه ومستقبله؟".
وقال:" مرة جديدة نخاطب ضمائر من في يدهم القرار كي يقوموا بواجبهم الوطني، متخلين عن كل أنانية ومصلحة وضغينة، عاملين فقط من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه. إرحموا الأبرياء الذين يقتلون ويخسرون أحباءهم وأرزاقهم ويهجرون بالآلاف".
واعتبر المطران عودة أن "بلدنا لا يحتمل الحرب في الظروف الصعبة التي يمر فيها فلا تتلكأوا ولا تربطوا مصيره بمصير أية جماعة أو دولة"، مشيرا إلى "أنه وقت تحمل المسؤولية بجدية واتخاذ القرارات الشجاعة التي تنقذ لبنان وشعبه".
أخبار لبنان
لبنان
جماعة
دولة:
الوقت
للالتفاف
الوطن
التالي
الراعي: اغتيال نصرالله جاء ليفتح جرحًا بقلب اللبنانيّين والمجتمع الدوليّ مطالب بالعمل الجدّي لإيقاف دورة الحرب
برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتوفير مساعد غذائية لمليون لبناني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-18
الدويهي: حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال العودة إلى كنف الدولة
أخبار لبنان
2024-09-18
الدويهي: حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال العودة إلى كنف الدولة
0
أخبار لبنان
2024-08-25
عودة: ما يحمي لبنان إتحاد أبنائه حول فكرة الدولة القوية العادلة
أخبار لبنان
2024-08-25
عودة: ما يحمي لبنان إتحاد أبنائه حول فكرة الدولة القوية العادلة
0
آخر الأخبار
2024-08-01
الراعي لـ "جدل": لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟ هذا تلاعب بمصير الوطن
آخر الأخبار
2024-08-01
الراعي لـ "جدل": لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟ هذا تلاعب بمصير الوطن
0
آخر الأخبار
05:44
ميقاتي: نعمل على تسهيل دخول الهبات من دون جمارك وتحديد الوجهة التي ستصل اليها وهناك اجتماع مرتقب مع الهيئات المانحة في ما خص التمويل تحت اشراف الدولة اللبنانية واجتماع آخر في ما خص التمويل الداخلي لتسريع الأمور قانونياً
آخر الأخبار
05:44
ميقاتي: نعمل على تسهيل دخول الهبات من دون جمارك وتحديد الوجهة التي ستصل اليها وهناك اجتماع مرتقب مع الهيئات المانحة في ما خص التمويل تحت اشراف الدولة اللبنانية واجتماع آخر في ما خص التمويل الداخلي لتسريع الأمور قانونياً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:00
ميقاتي: نتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية
أخبار لبنان
06:00
ميقاتي: نتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية
0
أخبار لبنان
05:30
قبلان: من اغتال الأمين العام لحزب الله يريد اغتيال لبنان
أخبار لبنان
05:30
قبلان: من اغتال الأمين العام لحزب الله يريد اغتيال لبنان
0
أخبار لبنان
05:22
الراعي: اغتيال نصرالله جاء ليفتح جرحًا بقلب اللبنانيّين والمجتمع الدوليّ مطالب بالعمل الجدّي لإيقاف دورة الحرب
أخبار لبنان
05:22
الراعي: اغتيال نصرالله جاء ليفتح جرحًا بقلب اللبنانيّين والمجتمع الدوليّ مطالب بالعمل الجدّي لإيقاف دورة الحرب
0
أخبار لبنان
04:12
برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتوفير مساعد غذائية لمليون لبناني
أخبار لبنان
04:12
برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتوفير مساعد غذائية لمليون لبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-28
حركة نزوح قوية عند نقطة المصنع الحدودية (فيديو)
أخبار لبنان
2024-09-28
حركة نزوح قوية عند نقطة المصنع الحدودية (فيديو)
0
منوعات
2024-09-28
فادي الخطيب: "حزين على بلدي" (صورة)
منوعات
2024-09-28
فادي الخطيب: "حزين على بلدي" (صورة)
0
آخر الأخبار
11:31
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى في المنطقة وملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال
آخر الأخبار
11:31
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى في المنطقة وملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال
0
آخر الأخبار
03:33
الراعي يدعو إلى الدبلوماسية لأن الحرب تعني "خسارة الجميع"
آخر الأخبار
03:33
الراعي يدعو إلى الدبلوماسية لأن الحرب تعني "خسارة الجميع"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
15:08
إستشهاد السيد نصرالله... ٦٤ عامًا نصفها أمينًا عامًا لحزب الله
أمن وقضاء
15:08
إستشهاد السيد نصرالله... ٦٤ عامًا نصفها أمينًا عامًا لحزب الله
0
أمن وقضاء
15:03
في مراكز الإيواء... متابعة من قبل إختصاصيين إجتماعيين والهدف تأمين الحاجات والراحة للوافدين
أمن وقضاء
15:03
في مراكز الإيواء... متابعة من قبل إختصاصيين إجتماعيين والهدف تأمين الحاجات والراحة للوافدين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
من تنظيم النزوح إلى تنظيم القطاع الإستشفائي... إستعداد لاستقبال المزيد من الجرحى
تقارير نشرة الاخبار
15:00
من تنظيم النزوح إلى تنظيم القطاع الإستشفائي... إستعداد لاستقبال المزيد من الجرحى
0
أمن وقضاء
14:58
يوميات شادية تبدلت من كفركلا إلى صيدا والغصة كبيرة
أمن وقضاء
14:58
يوميات شادية تبدلت من كفركلا إلى صيدا والغصة كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
البقاع... أكثر من بلدة استُهدفت في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
14:57
البقاع... أكثر من بلدة استُهدفت في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
للبقاع الأوسط نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار حركة النزوح
تقارير نشرة الاخبار
14:55
للبقاع الأوسط نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار حركة النزوح
0
أمن وقضاء
14:53
الـLBCI في بوداي حيث الدمار والمجزرة... ودير الأحمر تفتح أبوابها ومراكزها للضيوف
أمن وقضاء
14:53
الـLBCI في بوداي حيث الدمار والمجزرة... ودير الأحمر تفتح أبوابها ومراكزها للضيوف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لم تتوقف منذ استهداف السيد نصر الله
تقارير نشرة الاخبار
14:52
الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لم تتوقف منذ استهداف السيد نصر الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
2
خبر عاجل
11:57
بري نعى نصرالله: لأول مرة تخلف وعدًا وتغادر من دون موعد...
خبر عاجل
11:57
بري نعى نصرالله: لأول مرة تخلف وعدًا وتغادر من دون موعد...
3
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
4
خبر عاجل
12:04
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
خبر عاجل
12:04
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
5
أخبار دولية
17:53
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل كانت لديها معلومات إستخباراتية فورية بأن نصر الله سيحضر إجتماعًا
أخبار دولية
17:53
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل كانت لديها معلومات إستخباراتية فورية بأن نصر الله سيحضر إجتماعًا
6
أخبار لبنان
11:12
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ يهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت
أخبار لبنان
11:12
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ يهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت
7
خبر عاجل
10:45
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: محاولة اغتيال قيادي من الصف الثاني في حزب الله في الضاحية ومصيره لم يتضح بعد
خبر عاجل
10:45
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: محاولة اغتيال قيادي من الصف الثاني في حزب الله في الضاحية ومصيره لم يتضح بعد
8
أخبار لبنان
09:24
سعد الحريري بعد استشهاد السيد نصرالله: اختلفنا كثيرًا والتقينا قليلًا لكن لبنان خيمة الجميع وتبقى وحدتنا الاساس
أخبار لبنان
09:24
سعد الحريري بعد استشهاد السيد نصرالله: اختلفنا كثيرًا والتقينا قليلًا لكن لبنان خيمة الجميع وتبقى وحدتنا الاساس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More