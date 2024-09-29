باسيل من الديمان: الوحدة الوطنية والامن يترافقان معا

أكد رئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل، بعد حضوره قداس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أن الوحدة الوطنية والامن يترافقان معا.وأكد باسيل أنه على شهادة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن توحدنا.ولفت إلى أن وفد التيار وضع البطريرك الراعي في أجواء الاتصالات التي يقوم بها.