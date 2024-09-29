فريد البستاني: ‏استشهاد السيد نصرالله حدث يفرض العمل على ترسيخ الوحدة

إن استشهاد السيد حسن نصرالله حدث جلل يفرض على جميع اللبنانيين العمل على ترسيخ الوحدة والتضامن الوطني لحماية لبنان والعمل الجدي لوقف الحرب وإعادة النازحين الى بلداتهم وقراهم ليعيشوا بأمان.
اتقدم بالعزاء لعائلته، ولكل محبيه.
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 29, 2024
إن استشهاد السيد حسن نصرالله حدث جلل يفرض على جميع اللبنانيين العمل على ترسيخ الوحدة والتضامن الوطني لحماية لبنان والعمل الجدي لوقف الحرب وإعادة النازحين الى بلداتهم وقراهم ليعيشوا بأمان.
اتقدم بالعزاء لعائلته، ولكل محبيه.