مدير عام مرفأ بيروت ينفي الأخبار حول سماع دوي انفجار في المرفأ صباحاً

نفى رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني الأخبار المتداولة صباحاً حول سماع دوي انفجار في المرفأ، موضحَا أن الحريق الذي شبّ، هو خارج حرم المرفأ، إنما قرب خزانات الفيول.