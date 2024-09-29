البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في لبنان

دعا البابا فرنسيس من بروكسل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان "المعذب"، معربا عن "ألمه" إزاء اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.



وقال في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في بروكسل: "أواصل متابعة اتساع النزاع واحتدامه في لبنان بألم وقلق".



واضاف: "لبنان رسالة لكنها الآن رسالة معذبة، وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان. مازال الكثير من الناس يموتون يوما بعد يوم في الشرق الأوسط".