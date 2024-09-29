مصدران لرويترز: انتشال جثة السيد نصر الله سليمة

أعلن مصدر طبي وآخر أمني لرويترز اليوم الأحد إنه تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من موقع الاستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنها سليمة.



وقال المصدران إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.