نقابة الوكلاء البحريين: الموانئ اللبنانيه تستقبل السفن التجارية بحسب جداول الإبحار المقررة مسبقاً

أفادت نقابة الوكلاء البحرين في لبنان ان حركة السفن التجارية تؤم المرافئ اللبنانية بحسب جداول الأبحار المقررة مسبقا من قبل شركات الملاحة، وهذا يشمل كافة انواع البضائع والمشتقات النفطية.