بالأرقام- التقرير الرسمي حول الوضع الراهن اثر الاعتداءات الاسرائيلية

نشرت الحكومة اللبنانية تقريراً يظهر بالأرقام، تفاصيل الوضع الراهن من وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية، الى الخطة الوطنية للاستعداد والاستجابة، كما التنسيق والدعم الدولي.للاطلاع على التقرير