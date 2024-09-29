الجيش الإسرائيلي: الهجوم على المقر المركزي لحزب الله أسفر عن اغتيال نصرالله و20 قياديا برتب مختلفة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على المقر المركزي لحزب الله أسفر عن اغتيال السيد حسن نصرالله و20 قياديا برتب مختلفة.من بينهم:1- إبراهيم حسين جزيني: رئيس وحدة أمن نصر الله2- سمير توفيق ديب: مستشار نصر الله لسنوات عديدة3- عبد الأمير محمد سبليني: مسؤول عن بناء قوة تنظيم حزب الله4- علي نافع أيوب: مسؤول عن تنسيق القوة النارية لحزب الله