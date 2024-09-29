حزب الله ‏نعى الشيخ نبيل قاووق

صدر بيان عن حزب الله ‏نعى فيه الشيخ نبيل قاووق، وجاء فيه:



تزف قيادة حزب الله إلى شعب المقاومة وأمة المجاهدين، وإلى الحوزات العلمية في لبنان والخارج سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع أثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح.



لقد تولى سماحة الشيخ الشهيد العديد من المسؤوليات التنظيمية في وحدات حزب الله المختلفة جديرا بالأمانة التي حملها، عالماً رسالياً ومجاهداً كبيراً وكان موجوداً بشكل دائم في ساحات الجهاد قريباً من المجاهدين في الخطوط الامامية وقضى عمره الشريف في ميادين الجهاد والعطاء والتضحية.



نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان ومن سماحة السيد القائد الامام الخامنئي ومن عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة أن يمن عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدينا والاخرة.