تمديد وقف الدروس والأعمال الإدارية في الجامعة اللبنانية

أفادت الجامعة اللبنانية في بيان، بأنه "نظرا لاستمرار الاعتداءات الاسرائيلية وما نتج عنها من اوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران تمديد وقف الدروس والأعمال الإدارية حتى مساء ٦ تشرين الأول ٢٠٢٤".

وستصدر الجامعة بيانات لاحقة وفقا لتطور الأوضاع.