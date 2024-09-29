الاسد معزيا بالسيد نصر الله: المقاومة لا تضعف باستشهاد قائدها

وجّه الرئيس السوري بشار الأسد برقية تعزية بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمقاومة اللبنانية ولعائلة الشهيد حسن نصر الله.



وأكد الأسد في البرقية أن المقاومة لا تضعف باستشهاد قائدها، بل تبقى راسخة في صميم القلوب والعقول.



وقال: "لأن القادة الكبار يبنُون في حياتهم عقيدة النضال ونهجها وطريقها، ويرحلون وقد تركوا خلفهم منظومةً فكريةً ونهجاً عملياً في المقاومة والشرف، يبنُون لساعة القَدَر الحتمية التي لا تأتي صُدفةً، بل فيها عبرةٌ ونتيجة، إذ تنقلهم من الحضور المؤقت بيننا إلى الخلود الدائم".