طائرة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة الأردنية الهاشمية تصل الى مطار رفيق الحريري

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 29/ 9/ 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية.



وقد جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني لدى لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش.