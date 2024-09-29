البابا: الدول لا يمكنها أن تتمادى في استخدام قوتها العسكرية

انتقد البابا فرنسيس الغارات الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، معتبرا أن هذه الغارات "تتجاوز الأخلاق".



وقال البابا إن الدول لا يمكنها أن "تتمادى" في استخدام قوتها العسكرية.



وأضاف: "حتى في الحرب هناك أخلاق تجب حمايتها".