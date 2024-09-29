الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان بمهمات الدفاع المدني المنفذة خلال ساعات ليل ٢٨-٢٩ أيلول
أخبار لبنان
2024-09-29 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بيان بمهمات الدفاع المدني المنفذة خلال ساعات ليل ٢٨-٢٩ أيلول
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات المهمات المنفذة من قبل عناصرها في وزارة الداخلية والبلديات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان خلال ساعات ليل ٢٨-٢٩ أيلول ولغاية الساعة :
قضاء صيدا:
- استمرار عمليات البحث والإنقاذ في منطقة عين الدلب اثر انهيار مبنى سكني مؤلف من ٤ طبقات وطبقتين تحت الارض استهدفته غارة إسرائيلية قرابة الساعة ١٦،٤٥ وانتشال عدد من جثامين شهداء وإنقاذ عدد من الجرحى وبحث عن مفقودين تحت الانقاض.
ضاحية بيروت الجنوبية:
-إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في منطقة الغبيري قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر عملت فرق الإسعاف التابعة إلى المديرية العامة للدفاع المدني على نقل مصاب الى مستشفى الساحل.
- إلى ذلك، لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محلة الشياح /كنيسة مار مخايل حيث تم انتشال جثمان شهيد.
- أما في محلة بئر العبد فلا يزال البحث جاريا عن مواطن مفقود تحت الانقاض.
إطفاء:
- إخماد النيران التي اندلعت داخل منزلين في المريجة قرب مدرسة المصطفى.
- إخماد حريق سيارة وغرفة كهرباء ومحل في تحويطة الغدير.
قضاء صور:
إغاثة وانقاذ:
- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل بعد انتشال جثامين ٩ شهداء (حصيلة عمليات الدفاع المدني) من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محلة الخراب - صور، ونقل الجثامين الى مستشفى جبل عامل بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى.
- انتشال جثماني شهيدين من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مروحين (نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات)
- نقل مصابين الى المستشفيات أصيبوا جراء القصف الاسرائيلي على بلدة برج عودي-صور.
- نقل ٣ مصابين من محلة المرج الى المستشفى.
إطفاء:
-إطفاء حريق نتيجة غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند وسقوط ٨ جرحى
-تستمر عمليات الاطفاء داخل شقة سكنية في العباسية وسحب جرحى عدد ٨
-اطفاء منزل في جويا وسحب جرحى
- إخماد النيران التي اندلعت في بلدة برج عودي نتيجة العدوان الإسرائيلي.
خدمات عامة
إعادة فتح طريق قطعت بسبب غارة إسرائيلية على ما يسمى بالحارة بالقرب من مركز صور للإنقاذ البحري.
محافظة بعلبك:
إطفاء:
-محلات ومستودع عدد ١
-محطة عدد ١
-مزرعة عدد ٢
-منازل عدد ١٨
-سيارات عدد ١
-اعشاب عدد ٣
-معمل عدد ٢
-خزان محروقات عدد ١
-حافلة عدد ١
-مبنى عدد ٢
بحث وانقاذ:
-انتشال جثامين شهداء عدد ١٨
-إنقاذ جرحى عدد ١١
محافظة النبطية:
إطفاء:
-منازل عدد ٦ (منزلان في حبوش ومنزل في النبطية)
-إطفاء حريق منزل في الدوير ونقل جثمان شهيد وجريح
-إطفاء حريق منزل في المصيلح ونقل جرحى
-سيارات عدد ٥ جراء غارة أمام مستشفى تبنين الحكومي
إغاثة وانقاذ:
- انتشال جثمان شهيد وإنقاذ جريحين في بلدة عبا.
-انتشال جثامين ٣ شهداء
خدمات عامة/إقليمي النبطية:
-تأمين المياه بالاشتراك مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي الى قرى مجاورة
-تأمين كميات من ربطات الخبز على السرايا الحكومي من سرايا صيدا للنازحين.
البقاع الغربي:
- إنقاذ جريحة من تحت الانقاض في علي النهري
- إخماد حريق أعشاب في علي النهري
- انتشال جثامين ٣ شهداء في جب جنين
خدمات عامة/كافة المراكز الإقليمية والعضوية : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.*
اصابات في صفوف عناصر الدفاع المدني:
تعرض ٣ عناصر من الدفاع المدني (موظف عملاني من عديد مركز الغبيري ١ وموظف عملاني ومتطوع من عديد مركز العباسية) لإصابات جراء الغارات الإسرائيلية ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
بمهمات
الدفاع
المدني
المنفذة
ساعات
٢٨-٢٩
أيلول
التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان
أسرار الصحف 29-09-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-23
حصيلة عمليات الدفاع المدني المنفذة منذ الصباح حتى الساعة بسبب العدوان على لبنان
أخبار لبنان
2024-09-23
حصيلة عمليات الدفاع المدني المنفذة منذ الصباح حتى الساعة بسبب العدوان على لبنان
0
آخر الأخبار
13:49
الوكالة الوطنية للاعلام: لا صحة للأخبار المتداولة عن إخلاء مركز الدفاع المدني في المعلقة - زحلة
آخر الأخبار
13:49
الوكالة الوطنية للاعلام: لا صحة للأخبار المتداولة عن إخلاء مركز الدفاع المدني في المعلقة - زحلة
0
آخر الأخبار
10:09
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة بني حيان استهدفت مركز الدفاع المدني - الهيئة الصحية
آخر الأخبار
10:09
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة بني حيان استهدفت مركز الدفاع المدني - الهيئة الصحية
0
أمن وقضاء
2024-09-28
مهمات عناصر الدفاع المدني جراء الغارات الإسرائيلية اليوم...
أمن وقضاء
2024-09-28
مهمات عناصر الدفاع المدني جراء الغارات الإسرائيلية اليوم...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:59
توقيف مطلقَي رسالة مفبركة لإخلاء مبنى في الطريق الجديدة... وتحذير!
أمن وقضاء
14:59
توقيف مطلقَي رسالة مفبركة لإخلاء مبنى في الطريق الجديدة... وتحذير!
0
أخبار دولية
14:55
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: علينا مواصلة ضرب حزب الله بقوة
أخبار دولية
14:55
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: علينا مواصلة ضرب حزب الله بقوة
0
أخبار لبنان
14:40
الرئيس الايراني يدعو إلى دعم المقاتلين اللبنانيين
أخبار لبنان
14:40
الرئيس الايراني يدعو إلى دعم المقاتلين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
14:30
الأبيض استقبل وزير الخارجية الفرنسي في المطار... بارو: فرنسا تقف إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
14:30
الأبيض استقبل وزير الخارجية الفرنسي في المطار... بارو: فرنسا تقف إلى جانب لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-25
محاولات للتوصل لتسوية ديبلوماسية مقابل توسعة اسرائيل استعداداتها
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-25
محاولات للتوصل لتسوية ديبلوماسية مقابل توسعة اسرائيل استعداداتها
0
أمن وقضاء
2024-09-24
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
أمن وقضاء
2024-09-24
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
جهود دولية واقليمية لوقف الحرب على لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
جهود دولية واقليمية لوقف الحرب على لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
حركة الطيران لا تتخطى الـ٣٠٪ في المطار... والـmea صامدة
تقارير نشرة الاخبار
14:23
حركة الطيران لا تتخطى الـ٣٠٪ في المطار... والـmea صامدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
من مواطن لمواطن.. المبادرة الفردية تنقذ النازحين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:21
من مواطن لمواطن.. المبادرة الفردية تنقذ النازحين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
"حالة استنفار في إيران"... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18
"حالة استنفار في إيران"... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
0
أمن وقضاء
14:16
البقاع الأوسط نال نصيبه من الغارات الإسرائيلية
أمن وقضاء
14:16
البقاع الأوسط نال نصيبه من الغارات الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
14:14
4 مجازر في بعلبك الهرمل...
أمن وقضاء
14:14
4 مجازر في بعلبك الهرمل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
قراءة واشنطن للتطورات وامكانية الاجتياح البري للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:12
قراءة واشنطن للتطورات وامكانية الاجتياح البري للبنان
0
أمن وقضاء
14:11
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات
أمن وقضاء
14:11
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات
0
أمن وقضاء
14:08
سلسلة من الغارات استهدفت النبطية... وسقوط عدد من الشهداء والجرحى
أمن وقضاء
14:08
سلسلة من الغارات استهدفت النبطية... وسقوط عدد من الشهداء والجرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
حديث في إسرائيل عن توغل بري في لبنان... هذه هي السيناريوهات المحتملة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
حديث في إسرائيل عن توغل بري في لبنان... هذه هي السيناريوهات المحتملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:20
هكذا تحولت المباني السكنية التي استهدف فيها السيد حسن نصرالله (فيديو)
أخبار لبنان
06:20
هكذا تحولت المباني السكنية التي استهدف فيها السيد حسن نصرالله (فيديو)
2
فنّ
05:05
وضع اسمه على أكياس المساعدات... فنان لبناني في مرمى الانتقادات: "كنت طبعت كياس بإسمك مرّة وحدة" (فيديو)
فنّ
05:05
وضع اسمه على أكياس المساعدات... فنان لبناني في مرمى الانتقادات: "كنت طبعت كياس بإسمك مرّة وحدة" (فيديو)
3
أخبار دولية
17:53
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل كانت لديها معلومات إستخباراتية فورية بأن نصر الله سيحضر إجتماعًا
أخبار دولية
17:53
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل كانت لديها معلومات إستخباراتية فورية بأن نصر الله سيحضر إجتماعًا
4
فنّ
08:15
"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت
فنّ
08:15
"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت
5
خبر عاجل
08:43
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف بهجوم الضاحية اليوم هو عضو بارز في الوحدة الكيميائية لحزب الله المسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ
خبر عاجل
08:43
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف بهجوم الضاحية اليوم هو عضو بارز في الوحدة الكيميائية لحزب الله المسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ
6
خبر عاجل
07:58
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره
خبر عاجل
07:58
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره
7
أخبار دولية
04:33
استشهاد نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله
أخبار دولية
04:33
استشهاد نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله
8
صحف اليوم
00:11
قاسم يخلف نصرالله موقتاً (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:11
قاسم يخلف نصرالله موقتاً (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More