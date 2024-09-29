الأبيض استقبل وزير الخارجية الفرنسي في المطار... بارو: فرنسا تقف إلى جانب لبنان

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، في مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي وصل هذا المساء إلى بيروت، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق.



وأكد بارو "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان والتزامها دعم وزارة الصحة العامة".



وقد شكر الوزير الأبيض فرنسا، حيث تسلمت الوزارة اليوم هبة مساعدات تبلغ زنتها احد عشر طنا ونصف طن، من شأنها تعزيز المخزون الطبي لمعالجة حالات الطوارئ وفي جهودها لمواجهة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية.