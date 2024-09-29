الرئيس الايراني يدعو إلى دعم المقاتلين اللبنانيين

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان دعا إلى دعم المقاتلين اللبنانيين لكيلا تتمكن إسرائيل من مهاجمة دول "محور المقاومة" المتحالف مع طهران واحدة تلو الأخرى.