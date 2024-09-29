جرادي للـLBCI: على الجيش الدعوة الى التعبئة وما يحصل يستهدف كل اللبنانيين

دعا النائب الياس جرادي الجيش اللبناني الى الدعوة الى التعبئة، مشيرا الى أنه يجب يكون هناك انصار للجيش وان يهب الجميع لحماية البلد.



ورأى جرادي في مقابلة عبر الـLBCI، الى أن الحرب فُرضت على لبنان وأن المقاومة لم تختارها وأن ما يحصل هو مخطط ينفذ.



وقال: "ما يحصل يستهدف كل اللبنانيين والشعب الجنوبي لا يذلّ وحذار استغلاله والكيان اللبناني لا يتحمل انكسار اي فريق".



وأضاف: "هذه لحظة مصيرية وتاريخية وعلى كل من يدّعي الحرص على لبنان أن يتجه فورا للدفاع عنه وليعتبر أن هذه الحرب ضدّه وليست ضدّ فريق فما يجري هو ابادة للشعب اللبناني".



وشدد جرادي على أن اللبنانيين امامهم خيار واحد وهو التوجه للدفاع عن هذا الوطن وليعتبر كل فريق أن هذه معركته.



واعتبر أن من فرط عقد التحقيق بقضية تفجير المرفأ هي الولايات المتحدة الاميركية.



































