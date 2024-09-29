الخارجية السعودية: مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في لبنان، مؤكدة على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.



كما أكدت الوزارة في بيان، وقوفها السعودية إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وعلى ضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.



ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.



كما افادت الخارجية بأن المملكة أصدرت توجيهات بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.