حزب الله: ما يتم تداوله حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة الحزب لا أهميّة له

أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله، تعليقاً على الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل قيادة حزب الله بعد إستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن الانباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله.