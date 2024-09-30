طوارئ الصحة: 105 شهداء و359 جريحا حصيلة الاغارات الاسرائيلية أمس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد مئة وخمسة أشخاص وإصابة ثلاثمئة وتسعة وخمسين بجروح".