نظرًا للظروف الراهنة... مبادرة تضامنية من شركة OMT

أعلنت شركة OMT أنه "نظرًا للظروف الراهنة، ولغاية 15 تشرين الأوّل 2024 ضمنًا، يُمكنكم استلام التحاويل المالية عبر OMT Pay Wallet كما سحبها عبر مراكز OMT من دون أي رسوم".