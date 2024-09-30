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الراعي بحث مع وزير خارجية فرنسا التطورات ... بارو ركز على أهمية انتخاب رئيس مع تأكيد أهمية وقف الحرب
أخبار لبنان
2024-09-30 | 03:29
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الراعي بحث مع وزير خارجية فرنسا التطورات ... بارو ركز على أهمية انتخاب رئيس مع تأكيد أهمية وقف الحرب
عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق ، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، التطورات، في لقاء استمر قرابة الـ ٤٥ دقيقة.
وأشار مسؤول الاعلام في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض إلى ان بارو ركز في حديثه على "أهمية انتخاب رئيس للجمهورية كأساس وأولوية مع تأكيد أهمية وقف الحرب".
وأوضح أن "زيارة الوزير الفرنسي هي زيارة للتضامن والاستطلاع والدفع بملفات اساسية إلى الامام".
وقد غادر بارو من دون اي تصريح.
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