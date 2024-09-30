حزب "القوات" دعا إلى انتخاب رئيس وتأليف حكومة ثم حوار في بعبدا

رأى حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "ما يجمع البلد بعد النكبة التي ألمت به هو الدستور والمؤسسات، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه والفورية تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وفقًا لهذا الدستور، وأن يصار بعدها إلى تكليف رئيس حكومة وتأليف حكوم تأخذ على عاتقها تطبيق الدستور والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان".



وأشار إلى أن "مظلة الأمان الوحيدة للبنانيين هي الدولة، وحان الوقت لأن تتحمل الدولة وحدها مسؤولياتها، والمدخل الوحيد إلى ذلك انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يرفض هذا الانتخاب بحجج قديمة يعني أنه يريد إبقاء لبنان من دون دولة فعليّة ومؤسسات حقيقيّة على رغم المأساة التي يعيشها الناس والخراب الذي ألم بالبلد، ومع انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة تعقد طاولة الحوار في بعبدا بهدف معالجة نهائية لأزماتنا اللبنانية الوجودية والوطنية والسياسية".