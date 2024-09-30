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بارو من السراي: فرنسا تدعم لبنان وشعبه

أخبار لبنان
2024-09-30 | 04:41
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بارو من السراي: فرنسا تدعم لبنان وشعبه
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بارو من السراي: فرنسا تدعم لبنان وشعبه

جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن "مدخل الحل هو في وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والعودة الى النداء الذي اطلقته الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية واجنبية  لوقف اطلاق النار ".

ورأى ميقاتي، خلال لقائه وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، أن " الاولوية هي لتطبيق القرار الدولي 1701".

بدورهـ شدد وزير خارجية فرنسا على "اولوية انتخاب رئيس الجمهورية والعمل على وقف المواجهات المسلحة".

وأك  ان "فرنسا تدعم لبنان وشعبه على الصعد كافة، وهي مهتمة جدا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة".

أخبار لبنان

السراي:

فرنسا

لبنان

وشعبه

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