دندن: الإمارات تؤكد عمق علاقاتها الأخوية مع لبنان وشعبه

ثمن سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد شهاب دندن مبادرة رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإيعاز بإرسال مساعدات إغاثية بقيمة مئة مليون دولار دعمًا للشعب اللبناني الرازح تحت وطأة الإعتداءات الإسرائيلية المتمادية.



وأشار دندن إلى أن الإمارات جددت تأكيد عمق علاقاتها الأخوية مع لبنان وشعبه الصامد الأبي والصابر على الجراح والمتطلع دومًا إلى غد يكون فيه عزيزًا كريمًا في وطنه الحر، السيد والمستقل.