الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا... نحتاج إلى بعض الصبر

كشف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه "خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة من حزب الله الجمعة في الضاحية الجنوبية، لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد".



واشار، في كلمة متلفزة له عقب استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى أننا "سنختار أمينًا عامًا للحزب في أقرب فرصة وسنملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت"، مؤكدا أن "الخيارات ستكون سهلة".



وشدد الشيخ نعيم قاسم على أنه "إذا اعتقدت إسرائيل أن يدها المفتوحة دوليًا وتصميمها على الوحشية والعدوان سيحققان لها أهدافها فهي واهمة ونحن مستمرون".



وأكد أنه "رغم الاعتداءات على اللبنانيين ومحاولة إرباك ساحتنا لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا"، معتبرا أن "المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا ومستعدون إذا دخل جيش العدو برا فقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري".



وأوضح قاسم أن " ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة والعدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه"، مؤكدا أننا "سنخرج منتصرين من هذه المعركة".



وقال:" لن تتمكن إسرائيل من ضرب قدرتنا العسكرية فهي متينة ولدينا الجهوزية الكاملة ومستمرون بالقدرة البشرية والعسكرية".



وتابع: إدارة المواجهة تقام بحسب هيكلية الحزب فيوجد نواب للقادة وقوات احتياط جاهزة وكل ما حصل أجرينا العمل اللازم لتحل في مكان ما حصل مشكلة".



وختم بالقول:" النصر حليفنا... نحتاج إلى بعض الصبر".