ميقاتي: فور وقف إطلاق النار... دعوة لانتخاب رئيس توافقي واستعداد لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من عين التينة على "موقفنا بتطبيق النداء الذي صدر عن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية والقاضي بوقف إطلاق النار وبداية البحث بتطبيق القرار 1701 ونحن نقبل بكل ما ورد في البيان، وهذا موقف لبنان الرسمي."



وقال ميقاتي: "بري أكد لي أنه فور وقف إطلاق النار، سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحد."



وأكد أنه "فور وقف إطلاق النار، هو مستعد لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني."



