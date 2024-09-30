أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تضامن الجامعة مع لبنان والشعب اللبناني في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، داعيا المجتمع الدولي للوقوف الي جوار اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها،خصوصا تلك التي تستهدف المناطق المدنية.



وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبو الغيط يتابع بقلق كبير تطور الأوضاع في لبنان، وأنه يؤمن بقدرة اللبنانيين علي الاستمساك بالسلم الأهلي والبعد عن أي مماحكات او تنازع طائفي.



ودان أبو الغيط بعبارة واضحة سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي أسقطت جراءها المئات، وخلفت نحو مليون نازحاً، مشدداً على أن استباحة سيادة البلد على هذا النحو قد تؤدي الي اتساع رقعة الصراع، ومُضيفاً أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكناً وفق القرار 1701 الذي أعلنت الحكومة اللبنانية غير مرة التزامها به.



ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن الشعب اللبناني عانى الكثير في السنوات الماضية، وأنه يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للوقوف إلى جواره ودعمه لتجاوز تلك المرحلة الخطرة.