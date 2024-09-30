رئيس الكتائب يلتقي وفداً من اللقاء الديمقراطي... سعد: لضرورة وجود وحدة وطنية

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي في التطورات على الساحة اللبنانية.



وركّز على ضرورة وقف الحرب بكل السبل الدبلوماسية المتاحة والذهاب الى تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها ال 1701 بكامل مندرجاته وضرورة فتح مجلس النواب فوراً لمناقشة ما يجري على أرض لبنان من اعتداءات وتهجير ونزوح.



وبعد اللقاء قال النائب راجي السعد:" تطرقنا الى أكثر من موضوع في ظل التغييرات التي يعيشها البلدط، لافتا إلى "الاتفاق الأساسي كان على ضرورة وجود وحدة وطنية تجمع أبناء الوطن لمصلحة لبنان كما توافقنا على استمرار التواصل لمواكبة التطورات".