الجماعة الإسلامية نفت إشاعات عن وجود أسلحة لحزب الله في مركزها في شحيم

نفت "الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان، الأخبار والاشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله في مركزها في شحيم.



وقالت في بيان: "انها اخبار مغرضة ومدسوسة وخبيثة ومفبركة من بعض الجهات الحاقدة، بهدف التحريض على الجماعة الاسلامية وأهلها في بيئتها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تترافق مع استمرار العدوان الاسرائيلي على وطننا وأهلنا وقراه وبلداته مرتكبا المجازر المتنقلة من موقع الى آخر".



وأشارت الى أنه "تضع هذا الموضوع في عهدة القوى الأمنية اللبنانية وملاحقة أصحاب هذه الأفكار الشيطانية، التي تخدم العدو الاسرائيلي، وتهدد منطقتنا وأهلنا".