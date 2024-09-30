وزير الخارجية الفرنسي في لبنان... إليكم تفاصيل لقاءاته

مكتب حجّار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية

مكتب حجّار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية

الجماعة الإسلامية نفت إشاعات عن وجود أسلحة لحزب الله في مركزها في شحيم