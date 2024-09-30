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تسهيلات طبية للنازحين الذين يعانون من أمراض مزمنة... هذا ما قاله وزير الصحة للـLBCI

تحدث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض للـLBCI عن التسهيلات الطبية التي قامت بها وزارة الصحة لمساعدة النازحين اللبنانيين الذين يعانون من أمراض مزمنة، كمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان والنساء الحوامل. التفاصيل في الفيديو أعلاه...