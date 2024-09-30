بري استقبل وزير خارجية فرنسا: إسرائيل هي المسؤولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. وتناول البحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان والمستجدات السياسية.



وشكر الرئيس بري لفرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون "حرصهما ودعمهما للبنان لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها جراء العدوان المتواصل والحصار الذي تفرضه إسرائيل على لبنان مانعة إيصال المساعدات لإغاثة النازحين".



وأكد رئيس المجلس للوزير بارو "موقف لبنان الإيجابي الذي أعلنه رئيس الحكومة في نيويورك حيال النداء الرئاسي لوقف النار في أعقاب القمه الرئاسية الفرنسية الأميركية والذي يحظى بدعم دولي واسع".



ولفت الرئيس بري الى أن اسرائيل هي المسؤولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان". وأكد أن كرة النار الإسرائيلية تطال لبنان كل لبنان.



بدوره، وافق الوزير الفرنسي الرئيس بري على عرضه، مؤكدا أن الحل الوحيد هو تطبيق القرار الأممي رقم 1701.