منظمة الصحة العالمية: النازحون في لبنان معرضون لمخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في لبنان ما زال متأثرا ومنهكا بعد تصعيد جديد للعنف في البلاد، محذرة من أن النازحين معرضون لمخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير عن الوضع إن نحو 118466 حالة نزوح جديدة حدثت في الفترة من 23 إلى 27 أيلول، مع استمرار إسرائيل في تنفيذ غارات جوية على أهداف في بيروت وأماكن أخرى في لبنان.