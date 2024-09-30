واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبا

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبا.وأوضح المسؤول أن نطاق العملية سيكون أصغر من حرب إسرائيل ضد "حزب الله" في 2006 وستركز على أمن التجمعات السكنية القريبة من الحدود.