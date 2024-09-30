وزير الخارجية الفرنسي يحضّ اسرائيل على تجنّب شنّ عملية برية في لبنان



حضّ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين من بيروت اسرائيل على "الامتناع عن أي توغل بري في لبنان"، داعيا كلّا من اسرائيل وحزب الله إلى "وقف إطلاق النار".



وحثّ بارو خلال مؤتمر صحافي جميع الأطراف على انتهاز الفرصة الآن للقبول بمقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة، مضيفا أنه "لا يزال مطروحا على الطاولة، لا يزال هناك أمل، لكن لم يبق إلا القليل من الوقت". وقال: "الوضع صعب وهناك ضرورة للحل الديبلوماسي وتطبيق القرار 1701 فوراً بما يساعد في وقف الاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب المسلحين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وننتظر ايضا المبادرة السياسية من لبنان".



وشدد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت في لبنان.



واشار الى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون لبحث تقديم مساعدات للبنان.

