نازحون ارادوا الاقامة في احد الفنادق المغلقة الخاصة...هذا ما حصل

بعد تردد اخبار عن محاولة اقتحام فندق البريستول المقفل، من قبل نازحين، تبيّن أن مجموعة من العائلات النازحة من الجنوب الى الضاحية، والذين بدورهم اضطروا ايضا للنزوح مجددا من الضاحية ، لم يجدوا مكاناً يأويهم.وقرر الاهالي الدخول الى فندق البريستول بعد اخبار عن استقباله نازحين، الا أن الفندق لم يفتح ابوابه اصلا، ومن غير الصحيح انه يستقبل نازحين، ولا يمكن الدخول اليه من دون اذن كونه ملك خاص.وانتشرت وحدات من الجيش اللبناني امام الفندق، وتم تقديم عرض لهم بالتوجه الى منطقة البترون.