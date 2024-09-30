بو حبيب تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي... واتفاق على إبقاء المشاورات مفتوحة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الذي انتقل من نيويورك إلى واشنطن لمتابعة محادثاته المتعلقة بلبنان، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أبلغه فيها بتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان، لمساعدة النازحين اللبنانيين المقدر عددهم بحوالى مليون نازح.



وشكر له بو حبيب "هذه اللفتة الكريمة".



كما تم التطرق إلى آخر التطورات في لبنان وكيفية إنهاء الحرب، والخروج من هذه الأزمة.

وقد اتفق الوزيران بو حبيب وبن فرحان على "إبقاء المشاورات مفتوحة للخروج سريعا من هذه الأزمة".